Bloomberg: Bayer готов выплатить $8 млрд по искам о канцерогенности глифосата

ТАСС, 9 августа. Германский химико-фармацевтический концерн Bayer предложил выплатить $8 млрд, чтобы удовлетворить более 18 тыс. американских судебных исков, в которых утверждается, что гербицид Roundup является канцерогеном. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В настоящее время юристы концерна ведут переговоры с адвокатами истцов, чтобы выработать условия соглашения для урегулирования всех текущих и вероятных будущих исков. При этом компания готова выплатить от $6 до $8 млрд, в то время как адвокаты потерпевших требуют более $10 млрд компенсаций.

Агентству не удалось получить комментарий в Bayer.

В мае суд в США постановил, что Bayer должен выплатить более $2 млрд двоим американцам, у которых был диагностирован рак предположительно из-за контакта с Roundup.

Roundup является одним из самых распространенных гербицидов (химическое вещество, которое используется для уничтожения растительности - прим. ТАСС) в мире, его производит американская компания Monsanto, которую в 2016 году приобрел концерн Bayer.

В США компании обвиняются в намеренном утаивании информации о канцерогенности Roundup, также известного как глифосат. В Bayer отвергают данные утверждения, заявляя, что многочисленные исследования не подтверждают опасность глифосата для здоровья человека. В сентябре 2018 года Агентство по охране окружающей среды США после долгих исследований пришло к выводу, что глифосат, широко использующийся в сельском хозяйстве во всем мире, не вызывает раковых заболеваний. При этом Международное агентство по изучению рака, входящее в структуру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2015 году классифицировало глифосат как вещество, которое может, вероятно, оказывать канцерогенное воздействие на человека.