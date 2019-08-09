ЦБ повысил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз структурного профицита ликвидности (избыток денег в банковской системе) на конец 2019 года с 3,0-3,3 до 3,2-3,5 трлн рублей, сообщается в материалах регулятора.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2019 года повышен с 3,0-3,3 до 3,2-3,5 трлн рублей в связи с притоком средств в результате операций по повышению финансовой устойчивости отдельных кредитных организаций", - отмечается в докладе ЦБ.

В июле, по данным Банка России, структурный профицит ликвидности увеличился на 0,4 трлн рублей, до 2,7 трлн рублей.

Банковский сектор РФ перешел к структурному профициту ликвидности в начале 2017 года. В ситуации профицита ликвидности банки не испытывают потребности в привлечении средств у ЦБ РФ и могут снижать ставки по депозитам, а затем смягчать ценовые и неценовые условия кредитования при неизменной ключевой ставке.