Власти Подмосковья: китайский бизнес интересуется сотрудничеством с Московской областью

С 5 августа делегация Московской области находится с рабочей поездкой в Китае. Презентации региона, встречи с бизнес-кругами и представителями властей состоялись в таких городах, как Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Сучжоу и Шанхай. В беседе с ТАСС по итогам основной части поездки Логинов констатировал, что китайский бизнес пока довольно плохо знает европейскую часть России, в отличие от регионов, находящихся на Дальнем Востоке. "Также они понимают, что основной рынок сбыта - это все-таки европейская часть России, поскольку основная часть населения проживает там, и китайские компании готовы рассматривать Россию как одну из точек для захода на европейские рынки", - сказал и.о. министра.

ШАНХАЙ, 9 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китайский бизнес проявил интерес к развитию сотрудничества с Московской областью по самым разным направлениям, включая технопарки и особые экономические зоны. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС и.о. министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов после презентации региона и беседы с представителями деловых кругов в здании генконсульства РФ в Шанхае.

"Их экономическая модель немного отличается от того, как принято работать в Российской Федерации. Для них это в новинку и, конечно, нам нужно вести определенную разъяснительную деятельность, чтобы китайский бизнес чувствовал себя комфортно в Российской Федерации и в Московской области и более активно инвестировал в наши территории", - считает он.

В числе отраслей, к которым проявляет интерес китайский бизнес, Логинов назвал фармацевтическую промышленность, автомобилестроение, производство автокомпонентов, строительные материалы, технологии, а также услуги. Во время состоявшихся встреч с деловыми кругами делегация Московской области получила множество предложений о сотрудничестве от компаний, занимающихся, в частности, строительными проектами, бытовой химией и электроникой.

Технопарки и особые экономические зоны

"Большой интерес со стороны технопарков и особых экономических зон. Они готовы сотрудничать - вплоть до создания совместных фондов по развитию стартапов и выводу их как на европейские, так и азиатские рынки", - сказал он, уточнив, что среди проявивших интерес к Московской области было и несколько технопарков из Шанхая. "Было несколько технопарков, была компания, которая создает и управляет индустриальными парками и особыми экономическими зонами на территории Шанхая. Они также заинтересовались возможностью создания аналогичной площадки на территории Российской Федерации", - рассказал он.

Меры поддержки для бизнеса

"Те меры поддержки, которые Московская область озвучила в рамках своей презентации, ими приняты как довольно интересные, довольно эффективные. В Китае ставки по некоторым налогам, даже несмотря на те меры поддержки, которые они оказывают, все равно остаются существенно выше, чем те, которые предлагаются в Московской области", - сказал Логинов.

По его словам, некоторые компании, работающие в сфере электроники, также проявляли заинтересованность в поиске партнеров для дальнейшей локализации производства на территории европейской части России с возможностью выхода на европейский рынок.

Города-побратимы

Между Московской областью и восточной китайской провинцией Цзянсу существуют побратимские отношения. Соответствующее соглашение, напомнил Логинов, было подписано еще в 2014 году. По его словам, во время нынешней поездки делегации региона в город Сучжоу (провинция Цзянсу) от его вице-мэра прозвучала просьба подобрать в Московской области город для установления побратимских отношений. "От вице-мэра города Сучжоу мы получили предложение о поиске им города-побратима на территории нашего региона", - сообщил и.о. министра.

По словам Логинова, со стороны китайских регионов всегда проявлялся довольно высокий интерес к Московской области, которая в настоящее время активно сотрудничает с такими провинциями КНР, как Цзянсу, Гуандун, Сычуань, Хэбэй и Хэйлунцзян.

Сотрудничество Китая и Московской области

Китай в последние годы входит в пятерку ведущих внешних торговых партнеров Московской области. В 2018 году внешнеторговый оборот региона с Китаем вырос на 15,4%, превысив $5,7 млрд. На территории Московской области зарегистрировано более 40 компаний с участием китайского капитала, а общий объем инвестиций из КНР в экономику региона за 2008-2018 годы составил порядка $700 млн.

По этому показателю Китай входит в десятку крупнейших иностранных инвесторов для Московской области. Первые три места занимают в настоящее время Германия, Франция и США.