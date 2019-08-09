Реконструкция аэропорта в Великом Устюге завершится в августе 2020 года

НОВО-ОГАРЕВО, 9 августа. /ТАСС/. Реконструкция аэропорта в Великом Устюге близ "родины" Деда Мороза завершится 20 августа 2020 года. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"По вашему поручению мы заканчиваем строительство, удлинение взлетно-посадочной полосы [в Великом Устюге] с 1,5 тыс. м до 1,8 тыс. м, что позволит нам принимать среднемагистральные самолеты, Sukhoi Superjet 100 из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. 20 августа следующего года мы открываем новую полосу, новый аэродромный комплекс с возможностью сделать этот аэропорт со временем и международным, если мы увидим, что увеличится туристический поток, из-за рубежа в том числе", - сказал губернатор. По его словам, стоимость проекта составляет 1,1 млрд рублей.

Он сообщил также о планах по удлинению взлетно-посадочной полосы в аэропорту Вологды с 1,3 тыс. м до 1,8 тыс. м. "Сейчас проектируем, с 2021 года начнем ее строительство", - сказал губернатор.

Говоря о развитии туристического кластера, связанного с вотчиной Деда Мороза в Вологодской области, Кувшинников также отметил, что в 2017 году здесь был построен ледовый дворец "Мороза Арена", в 2018 году - физкультурно-оздоровительный комплекс. "Заканчиваем проектирование нового дворца Деда Мороза, в три раза увеличим его площадь, потому что количество туристов превысило уже 300 тыс. в год, и поэтому, конечно, очень важно, чтобы этот проект стал не региональным, а именно всероссийским. Поэтому мы сейчас придаем ему федеральное звучание", - сказал губернатор.

Постоянное "жилье" Дед Мороз получил в Великом Устюге в 1999 году. В вотчине, которая расположена в деревне Морозовица, действуют двухэтажный терем, Тропа сказок, зимний сад, зоосад - филиал Московского зоопарка, лечебно-оздоровительный комплекс, гостиница, торговые ряды, коттеджный поселок, кафе, каскад прудов, пасека Деда Мороза, его ледник и кузница. В Великом Устюге успешно функционируют городская резиденция Деда Мороза, его почта и Дом моды.

Мост в Череповце

Губернатор также рассказал о строительстве второго моста через реку Шексна в главном промышленном центре региона - городе Череповец. Его длина составит более 1,1 км, объем инвестиций в проект - 16 млрд рублей. По словам Кувшинникова, 20 августа начнется забивка свай. "Ваше поручение [по строительству моста] выполняется в полном объеме, замечаний и вопросов нет", - сказал глава региона, отметив, что работы ведет тот же "Мостострой-11", который, в том числе, строил Крымский мост.

Что касается социально-экономической ситуации в Вологодской области, то она, по словам губернатора, стабильная: фиксируется рост промышленного производства и денежных поступлений в бюджет. В начале июля регион погасил свой последний коммерческий кредит, кроме того, в два раза сокращен государственный долг и в настоящее время бюджет Вологодской области является сбалансированным, сказал Кувшинников.