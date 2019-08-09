ЦБ зафиксировал ускорение чистого оттока капитала из России

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором в январе - июле 2019 года, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос более чем в 1,6 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достиг $28 млрд. Об этом говорится в сообщении регулятора.

По итогам первых семи месяцев 2018 года этот показатель составил $17,4 млрд.

В ЦБ отметили, что такая динамика сложилась "преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов".

В 2018 году вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $63,3 млрд против $25,1 млрд в 2017 году.

Профицит внешней торговли

Профицит внешней торговли России за отчетный период сократился на 6,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $96 млрд.

За первые семь месяцев 2018 года профицит внешней торговли составлял $102,6 млрд.

По итогам всего 2018 года профицит внешней торговли РФ вырос в 1,7 раза, до $194,95 млрд.

Профицит счета текущих операций платежного баланса

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - июле, по данным ЦБ, сократился на 9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $51,4 млрд.

За первые семь месяцев 2018 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составляло $56,5 млрд.

Как отметил регулятор, такая динамика показателя определялась преимущественно состоянием торгового баланса страны.

"После роста положительного сальдо внешней торговли товарами в I квартале текущего года, начиная с апреля [2019 года] его величина складывалась на более низком уровне вследствие замедления темпов снижения импорта по сравнению с экспортом", - сообщили в ЦБ.