Аксенов обратится в правительство РФ за финансированием ремонта трассы Бахчисарай - Ялта

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов обратится в правительство РФ за выделением финансирования на ремонт трассы Бахчисарай - Ялта. Об этом он сообщил на совещании по актуальным вопросам развития спорта, культуры и туризма Республики Крым под руководством зампредседателя правительства РФ Ольги Голодец.

"Готовим документы по ремонту дороги Бахчисарай - Ялта через Ай-Петри. Там несколько этапов. Пока еще решение не принято. Готовим пакеты документов на внесение в федеральную целевую программу. Или другой будет источник, сейчас неважно. Будем обращаться к руководству страны", - сказал Аксенов, добавив, что вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая в правительстве страны культуру, спорт и туризм, поддержала этот проект.

На своей странице в Facebook глава Крыма отметил, что часть проблем транспортной доступности крымских курортов была решена с запуском автомобильного движения по трассе "Таврида". "Однако аналогичные проблемы все еще существуют возле городов Ялты и Саки. Эти вопросы также будут решены в рамках ФЦП: строительство дороги Симферополь - Евпатория - Мирный и реализация проекта реконструкции Ялтинской трассы", - написал Аксенов.

Как сообщил глава республики журналистам, на ремонт дороги Симферополь - Севастополь через Ялту региону требуется более 100 млрд рублей.

По данным Минтранса Крыма, протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в республике составляет 6129 км. При этом нормативным требованиям не соответствуют около 4,8 тыс. км региональных и межмуниципальных дорог.