Предприятия Москвы подали первые иски о возмещении ущерба от протестных акций

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московские предприятия подали первые иски о возмещении ущерба от протестных акций, сообщили в пятницу в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые исковые требования о возмещении имущественного вреда, нанесенного транспортному предприятию и городскому хозяйству в результате несанкционированных акций в Москве к участникам протеста 27 июля. Общая сумма первых исковых требований составила более 12,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее источник ТАСС в столичной мэрии сообщил, что убытки предприятий торговли и услуг из-за несогласованных акций на бульварах в центре Москвы 27 июля и 3 августа превысили 106,2 млн рублей. Ущерб города также выражается в снижении привлекательности центра города для москвичей и туристов и негативном влиянии на имидж города. Это, в свою очередь, может привести к дополнительным отрицательным экономическим эффектам в будущем и существенному сокращению доходов бюджетной системы от туризма и городских фестивалей.

"Исковые заявления о возмещении имущественного ущерба, причиненного при совершении правонарушения в соответствии со ст. 212 УК РФ, поданы к лицам, в отношении которых в соответствии с информацией прокуратуры Москвы возбуждены соответствующие уголовные дела. Учитывая, что уголовные дела ведет СК РФ, в соответствии со ст. 44 УПК РФ исковые заявления направлены в Следственный комитет РФ", - заключили в пресс-службе.