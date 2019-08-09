"Нафтогаз" добивается в суде отмены решения кабмина Украины о ценах на газ для населения

КИЕВ, 9 августа. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" обратилась в Окружной административный суд Киева с просьбой отменить постановление правительства, которым определен принцип расчета цен на газ для населения. Об этом сказано в сообщении суда.

"Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485. В настоящее время судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - сказано в сообщении.

Указанное постановление предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа анализирует четыре источника - цену для коммерческих потребителей за предыдущий месяц, данные Минэкономики по средней таможенной стоимости газа за предыдущий месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года. При этом компания должна выбрать из них самую низкую.

В частности, наиболее низкой оказалась цена на Украинской энергетической бирже, поэтому, напомнили ранее в кабмине Украины, "Нафтогаз" должен применять в августе именно эту цену. Она составит 4640 гривен ($178) за 1 тыс. куб. м без НДС тарифов на транспортировку и поставку, что почти на $10 меньше, чем в июле.