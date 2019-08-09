Эксперт: проект "Союзмультфильма" и Сбербанка привлечет инвестиции в анимацию

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Создание совместного предприятия "Союзмультфильма" и Сбербанка поможет привлечь в анимационную индустрию необходимые для нее инвестиции. Таким мнением поделился с журналистами в пятницу генеральный продюсер студии "Рики", президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов.

"Инвестирование в производство анимации, создание анимационных брендов - действительно перспективное направление. Но большинство крупных инвесторов в России по-прежнему часто не решаются вкладывать средства в анимацию из-за длинного инвестиционного цикла. Именно поэтому соглашение Сбербанка и "Союзмультфильма" является очень значимым для всей отрасли", - сказал Попов.

По его мнению, организация совместного проекта послужит сигналом для крупных компаний и игроков рынка. "У многих российских студий, продюсерских центров, творческих коллективов есть большой потенциал для роста не только на внутреннем, но и на международном рынке. Подобные партнерства позволяют реализовывать более амбициозные проекты и конкурировать российским анимационным компаниям с крупными игроками на международном рынке", - добавил глава Ассоциации.

Ранее в пресс-службе "Союзмультфильма" сообщили ТАСС о том, что Сбербанк и "Союзмультфильм" планируют создать на базе киностудии анимационный кластер, который может объединить несколько анимационных студий, образовательные центры, студии компьютерных и мобильных игр, мультимедийные компании и телеканал. Ряд СМИ сообщили, что Сбербанк может получить 80% акций ООО "Союзмультфильм". По данным РБК, Минкультуры, которому подчиняется "Союзмультфильм", и Минэкономразвития поддержали эту инициативу. В пресс-службе банка ТАСС сообщили, что Сбербанк обсуждает возможность партнерства с "Союзмультфильмом", однако конкретные решения будут определены после разработки соответствующей стратегии.