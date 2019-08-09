Ставрополье планирует занять до трети доли мощностей РФ в сфере "зеленой энергетики"

СТАВРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Реализация проектов в сфере "зеленой энергетики" позволит ввести на Ставрополье ветропарки и солнечные электростанции мощностью до 1,5 ГВт. Это может составить до трети всех российских мощностей в этой сфере, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора края.

"Планируется, что ввод всех создаваемых в регионе энергетических комплексов ветро- и солнечной генерации позволит вырабатывать до 1,5 ГВт электроэнергии. Это может составить до 30% всех российских мощностей в сфере "зеленой энергетики", - уточняется в сообщении.

В пятницу в Ставропольском крае торжественно открыли первую в регионе солнечную электростанцию, проект реализуется компанией "Солар Системс" - дочерним предприятием китайской Amur Sirius Power Equipment Co., созданным для развития в России солнечной энергетики. Электростанция создается в Грачевском районе, первые очереди уже начали работу. Реализация проекта рассчитана до 2020 года, общая мощность электростанции составит 100 МВт, объем инвестиций - 14,5 млрд рублей.

Кроме создания солнечной электростанции, в Ставропольском крае идет строительство ветропарков. Работу ведут "Новавинд" (дивизион Росатома, отвечающий за реализацию проектов в новой энергетике), "Энел Россия" и "Фортум".