"Русал" может выйти из СП с Braidy Industries в США, если давление на компанию продолжится

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Русал" не исключает, что откажется от совместного проекта с американским холдингом Brady Industries по строительству в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома, если давление на компанию со стороны американских политиков продолжится. Пока "Русал" сохраняет приверженность проекту, заявила в ходе телефонной конференции финансовый директор "Русала" Александра Бурико.

Как сообщала газета The Hill, американский сенатор-демократ от штата Орегон Рон Уайден предложил оценить последствия планируемых инвестиций российской компании и призвал Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) проанализировать сделку. По мнению политика, проект в штате Кентукки с участием "Русала" представляет "угрозу национальной безопасности страны".

Доля "Русала" в заводе Braidy Atlas должна составить 40%.

"Эта ситуация ставит под угрозу будущее проекта. Мы по-прежнему сохраняем приверженность проекту и хотим двигаться вперед, однако, учитывая растущее давление, не исключаем возможности выхода из него", - сказала Бурико.

Она напомнила, что "Русал" вошел в проект в апреле 2019 года, до этого Brady Industries долгое время искал партнера и остановился именно на российской компании.

"Этот проект соответствует нашей стратегии, он направлен на самый передовой и быстрорастущий сектор потребления алюминия - автомобилестроение, - подчеркнула Бурико. - Мы очень разочарованы текущей ситуацией вокруг проекта. Негативная информация, которая в последнее время преобладает в прессе, - результат хорошо организованной кампании, инициированной политическими деятелями США и направленной против нас как ключевого партнера в проекте".

"Русал" планировал инвестировать в предприятие $200 млн. При этом директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам "Русала" Олег Мухамедшин говорил ТАСС, что Brady Industries вел переговоры с "Русалом" еще до введения санкций весной 2018 года (санкции были сняты в январе 2019 года). При общей оценке проекта в $1,7 млрд, по словам Мухамедшина, "Русал" - "точно не самый главный источник финансирования".

Проектная мощность прокатного завода составит 500 тыс. тонн ленты горячего проката и 300 тыс. тонн готовой продукции холодного проката в год. Стан холодного проката сможет производить листы шириной 104 дюйма (264,16 см) - самые широкие листы холодного проката в США.

По данным "Русала", спрос на плоский алюминиевый прокат в США на протяжении последних пяти лет демонстрирует активный рост, ключевым драйвером которого является государственная программа по снижению среднего расхода топлива при выпуске новой автомобильной продукции (CAFE), побуждающая производителей деталей и оборудования как можно скорее переходить на использование алюминиевых компонентов.