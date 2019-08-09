Россия получила право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские производители получили право на поставки пшеницы в Саудовскую Аравию. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Россельхознадзора.

"В Россельхознадзор поступило официальное подтверждение от компетентного ведомства Саудовской Аравии о смягчении требований к импортируемой пшенице. Это хорошая новость для наших аграриев", - сказал он.

До этого Саудовская Аравия закупала в России только ячмень. Одной из основных причин, препятствующих экспорту российской пшеницы на рынок королевства, были требования по полному отсутствию в поставляемых партиях пшеницы зерен, поврежденных клопом-черепашкой.

В апреле 2019 года специалисты Россельхознадзора приезжали в Саудовскую Аравию для проверки качества отечественной пшеницы, образцы которой были направлены еще конце 2018 года и содержали разную степень повреждения зерна.

По данным Россельхознадзора, Саудовская Аравия является основным импортером российского ячменя - по итогам 2017-2018 сельскохозяйственного года (июль 2017 года-июнь 2018 года) экспорт ячменя из России в королевство превысил 2,7 млн тонн. Кроме того, ежегодно страна закупает на мировых рынках более 3 млн тонн пшеницы.