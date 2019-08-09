Россельхозбанк поддержит льготным кредитом запуск животноводческого комплекса в Татарстане

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Россельхозбанк выдаст льготный кредит холдингу "Агросила" в размере 856 млн рублей на строительство животноводческого комплекса в Татарстане. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба кредитной организации.

"В Азнакаевском районе Республики Татарстан состоялась торжественная закладка первого камня для строительства животноводческого комплекса на 2 тыс. голов дойного стада крупного рогатого скота. Общая стоимость проекта по строительству МТК (молочно-товарный комплекс - прим. ТАСС) "Азнакай" АО "Агросила" составляет 1,2 млрд рублей, из них 856 млн рублей будет направлено Татарстанским региональным филиалом АО "Россельхозбанк" в рамках подписанного соглашения о предоставлении инвестиционного кредита сроком на 15 лет по программе льготного кредитования", - говорится в сообщении банка.

Ввести комплекс в эксплуатацию планируется в ноябре 2020 года, выход на производственную мощность запланирован на 2021 год. Мощности животноводческого комплекса молочного направления оцениваются в 2 тыс. голов племенного скота и производительность в 50 тонн молока в сутки.

"Агросила" - сельскохозяйственный холдинг, активы которого расположены в Татарстане. Он включает предприятия по выращиванию зерновых культур, производству мяса птицы, сахара и молочных продуктов. По данным компании, холдинг занимает в Татарстане долю в 9% на рынке молока, 65% рынка мяса птицы и 51% - сахара.