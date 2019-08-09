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Чистая прибыль "Роснефти" за I полугодие снизилась до 165,19 млрд рублей

Выручка компании по РСБУ выросла на 0,44%, валовая прибыль снизилась на 12,52%, прибыль от продаж сократилась на 19,18%, а доналоговая прибыль снизилась в 2,6 раза

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Роснефти" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I полугодие 2019 года составила 165,19 млрд рублей против 385,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года на фоне смены структуры управления. Это следует из материалов компании.

Выручка "Роснефти" в отчетном периоде выросла на 0,44%, до 3,4 трлн руб., валовая прибыль снизилась на 12,52%, до 1 трлн руб., прибыль от продаж сократилась на 19,18%, до 381,84 млрд руб. Доналоговая прибыль снизилась в 2,6 раза, до 140,18 млрд руб.

Представитель "Роснефти" в качестве причин снижения показателя чистой прибыли по РСБУ назвал планомерный переход от централизованной структуры управления к холдинговой, а также снижение объемов дивидендов дочерних компаний.

Переход к холдинговой структуре предполагает концентрацию владения обществами группы по направлениям деятельности (разведка и добыча, переработка, коммерция и логистика и т. д.) в профильных структурах. "При передаче владения обществами в профильные структуры возникает доход от переоценки стоимости обществ группы по рыночной стоимости. Финансовый результат от данных операций, проводимых по утвержденному графику, в первом полугодии 2018 года был выше, чем в первом полугодии 2019 года. Это частично обусловило сравнительно меньший объем чистой прибыли, полученный головной компанией, в отчетном периоде", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на снижение величины чистой прибыли по РСБУ также повлиял меньший объем дивидендов, распределявшийся внутри группы от дочерних обществ в рамках корпоративных мероприятий в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"В первом полугодии 2019 года часть чистой прибыли дочерних обществ осталась нераспределенной в адрес головной компании так, чтобы обеспечить финансирование текущих проектов и повышение эффективности деятельности дочерних обществ и потребность в оборотном капитале. При этом руководство компании концентрирует усилия по максимизации эффективности и результатов работы группы компаний в целом", - добавил представитель "Роснефти".

На сайте "Роснефти" также отмечается, что показатели отчетности по РСБУ значительно отличаются от консолидированной финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО, так как не содержат показателей всех компаний группы "Роснефть". Кроме этого, стандарты РСБУ и МСФО различаются оценкой и экономическим составом показателей отчетности.

В связи с этим для анализа финансовых и производственных результатов группы "Роснефть" рекомендует использовать консолидированную финансовую отчетность, подготовленную по стандартам МСФО.

"Роснефть" пока не публиковала отчет за второй квартал по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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