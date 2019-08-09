Силуанов: повышение рейтинга РФ Fitch подтверждает адаптацию экономики к вызовам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минфин России рассчитывает на повышение суверенного кредитного рейтинга страны после решения Fitch и другими агентствами "большой тройки". Об этом заявил в пятницу первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это решение является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста. Не может не радовать, что высокое качество проводимой в стране макроэкономической, бюджетной, денежно-кредитной политики позволило вернуть рейтинг страны на этот уровень. Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами "большой тройки", - сказал Силуанов, чьи слова приводятся в сообщении Минфина.

Повышение рейтинга РФ агентством Fitch подтверждает адаптацию экономики к вызовам и возможность ее выхода на более высокие темпы роста - Силуанов.