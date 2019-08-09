МВФ: КНР и США должны как можно скорее заключить торговую сделку

ВАШИНГТОН, 9 августа. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) призывает Китай и США скорее заключить торговое соглашение, чтобы не подорвать мировую систему торговли. Об этом говорится в распространенном в пятницу докладе МВФ о состоянии китайской экономики.

В отчете приветствуется стремление Китая конструктивно работать с партнерами для решения существующих в мировой торговой системе проблем. "Возникшая между Китаем и США напряженность должна быть скорее разрешена через заключение всеобъемлющей договоренности, что позволит избежать подрыва международной торговой системы, - отметили в МВФ. - Китай играет важную роль и только выиграет от дальнейшего открытия своей экономики и других реформ, направленных на повышение конкуренции".

В то же время, обратили внимание в организации, договоренность может таить все новые риски, а закрыть торговый дефицит между Пекином и Вашингтоном будет трудно. "Важно, чтобы договоренность укрепила ВТО, была не дискриминационной и основывалась на рыночных механизмах и макроэкономических показателях", - подчеркивается в документе.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае на прошлой неделе. Белый дом назвал встречи конструктивными и подтвердил, что следующие переговоры, как ожидается, пройдут в Вашингтоне в начале сентября.