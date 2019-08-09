Аналитики: решение Fitch повысить рейтинг России не повлияет на инвестиционный климат

"Повышение рейтинга России вряд ли приведет к каким-либо заметным изменениям отечественного инвестиционного климата, а реакция рынков на данное ожидаемое рейтинговое действие будет иметь весьма ограниченный характер", - сказал он ТАСС.

Покатович считает, что повышение рейтинга главным образом связано с тем, что последние санкции США все еще далеки от каких-либо "жестких" сценариев. "Такой формат санкционного давления уже "привычен" российским рынкам и вряд ли формирует для них масштабные угрозы на текущий момент", - пояснил собеседник агентства.

Вторым фактором, считает он, является сильный макроэкономический базис России. По его мнению, агентство также могло несколько ниже, чем Банк России, оценить возможные риски перенаправления части средств из резервов в экономику.

Покатович добавил, что ускорение роста потребительских цен и другие макроэкономические риски при расходовании средств Фонда национального благосостояния будут существенно сдерживаться текущим "задавленным потребительским спросом".

В пятницу, 9 августа, Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный. В Минфине заявили, что рассчитывают на повышение рейтинга РФ и другими агентствами "большой тройки".