Huawei и Сбербанк могут начать сотрудничество по платежным сервисам

ДУНГУАНЬ (Южный Китай, провинция Гуандун), 10 августа. / ТАСС/. Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei ведет переговоры со Сбербанком по платежным сервисам. Об этом журналистам сообщил глава подразделения компании "Потребительские сервисы" Алекс Чанг.

"Мы обсуждаем с ними (со Сбербанком) ... механизм банковского сервиса с функциональностью нашего Huawei Pay. <...> И также мы обсуждаем, как выстроить микросистему (такую же, как у Сбербанка - прим. ТАСС) в наших смартфонах, ... как комбинировать и иметь синергию от наших возможностей", - сказал он.

Сервис Huawei Pay был запущен в Китае 31 августа 2016 года. В январе 2018 года Huawei и UnionPay подписали глобальное соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает ускорение развертывания Huawei Pay на зарубежных рынках.