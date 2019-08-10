Голосовой помощник "Яндекса" могут внедрить в смартфоны Huawei

ДУНГУАНЬ /Южный Китай, провинция Гуандун/, 10 августа. / ТАСС/. Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei ведет переговоры с российской компанией "Яндекс" по разным вопросам. В частности, голосовой помощник "Алиса" может быть интегрирован в смартфоны Huawei, сообщил журналистам глава подразделения "Мобильные сервисы" Алекс Чанг.

"Кооперация с "Яндексом" довольно широкая, <...> это много приложений и новостных виджетов (приложение "Яндекс. Дзен", "Яндекс. Музыка" "Яндекс. Такси"), и насчет многих других сервисов, мы обсуждаем, как самые популярные представить в наших смартфонах <...> Да, у нас есть смартфоны, у нас есть умные колонки, планшены - все эти умные девайсы оснащены голосовым помощником. Мы смотрим в сторону сильного партнерства, локального партнера, "Яндекс" открыт, и мы обсуждаем с ними технические детали, как интегрировать, <...> какого уровня должны быть девайсы, мы в переговорах с ним насчет этого", - сказал он, отвечая на вопрос об интеграции "Алисы" в смартфоны Huawei.

В пресс-службе "Яндекс" отказались комментировать данную информацию.

"Яндекс" имеет голосового помощника под названием "Алиса", который был запущен осенью 2017 года. Благодаря запрограммированным навыкам система имитирует живой диалог, распознавая естественную речь и отвечая на вопросы пользователя.