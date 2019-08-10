Украинцы просят Зеленского сократить зарплату главе "Нафтогаза" в 70 раз

"Уменьшить зарплату главе "Нафтогаза" Коболеву в 70 раз! Андрей Коболев за 2017 год и еще 15 топ-менеджеров этой государственной компании получили 204 млн народных гривен (около $8 млн) "заработной" платы и премий", - говорится в тексте петиции.

Автор петиции отметил, что заработная плата руководства компании контрастирует с общим уровнем жизни в стране. "По 12 тыс. 750 млн гривен на 16 человек! И это в то время, когда большинство украинцев выживают и еле выплачивают заоблачные коммунальные тарифы!", - подчеркнул автор.

Скандал вокруг "Нафтогаза Украины" разгорелся еще летом прошлого года, когда стало известно, что топ-менеджменту компании решили выплатить многомиллионные премий по итогам судебного разбирательства с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал тогда "заоблачными" размеры оплаты труда у правления компании и высказался за их пересмотр. В ноябре Счетная палата решила провести проверку деятельности "Нафтогаза Украины". Однако руководство компании отказало представителям Счетной палаты, заявив, что проведение проверки - не в компетенции данного органа, а позже компания подала в суд на правительство, добиваясь снятия запрета на выплату премии Коболеву в размере 228 млн гривен ($8,5 млн).

В конце февраля уже этого года наблюдательный совет "Нафтогаза" без согласования с кабинетом объявил о продлении еще на три года контракта с Андреем Коболевым, установив ему зарплату в размере 2,08 млн гривен ($77 тыс.) в месяц. Но правительство отказалось утвердить это решение. Тогда наблюдательный совет скорректировал предложение. Срок нового контракта был сокращен до одного года. Размер оплаты труда Коболева уменьшен вдвое, ежемесячные и квартальные премии отменены. Исключение было сделано только для премии по итогам года, но и она была оговорена выполнением ряда условий, в том числе созданием до 1 января 2020 года нового оператора ГТС Украины. Сам Коболев, выступая на одном из телеканалов, признавал, что его зарплата действительно большая по меркам Украины. "Могу сказать, что моя месячная зарплата - это более семи цифр до запятой. А сколько точно - можно считать", - заявил он.

По итогам 2018 года средняя заработная плата на Украине составила 8711 гривен ($320).