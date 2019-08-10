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Правительство одобрило законопроект о 3D-моделях в патентах

Документ направлен на развитие цифровых сервисов в области экспертизы и государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Кабмин России одобрил законопроект об использовании 3D-моделей заявляемых объектов при подаче документов на регистрацию интеллектуальной собственности. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в документе.

Уточняется, что законопроект направлен на развитие цифровых сервисов в области экспертизы и государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Так, предлагается установить возможность прилагать к материалам заявки на объекты интеллектуальной собственности их трехмерные модели в электронной форме.

Ранее директор по направлению "Нормативное регулирование" АНО "Цифровая экономика" Дмитрий Тер-Степанов говорил, что это упростит этап экспертизы по существу, позволит использовать искусственный интеллект при анализе документов заявки, а также сократить сроки экспертизы.

Проект федерального закона подготовлен Минэкономразвития в рамках реализации федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

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