Волин считает, что развитие технологий 5G в России не будет быстрым

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 10 августа. /ТАСС/. Развитие технологий по сверхвысокой передаче данных 5G в России не будет происходить быстро. Такое мнение в субботу выразил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин на дискуссии всероссийского молодежного образовательного летнего форума "Территория смыслов".

"Развитие в этом отношении идет, но я лично считаю, что очень быстро развитие технологий 5G у нас на сегодняшний день происходить не будет", - сказал он.

По словам Волина, на сегодняшний день российские мобильные операторы отбили свои капитальные затраты только по 2G. "И [по] 3G, и [по] 4G [затраты операторов] еще не отбились. Поэтому, если они еще начнут ставить и 5G, это опять [будут] инвестиционные затраты", - добавил он.

Замминистра пояснил, что технология 5G необходима для беспилотных автомобилей, для умного дома и других подобного рода вещей. "С одной стороны, у нас все еще нет высокого спроса на беспилотники. Самое главное заключается в другом: на сегодняшний день наши мобильные операторы отбили свои капитальные затраты только по выражению, и [по] 4G [затраты операторов] еще не отбились", - сказал он.

Молодежный форум "Территория смыслов" впервые проходит на базе мастерской управления "Сенеж" АНО "Россия - страна возможностей". В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, в связи с чем назывался "Территория смыслов на Клязьме".

В рамках форума проходит шесть тематических смен. В программу включены смены по образованию, волонтерству, политике, высоким технологиям и экологии. Участниками "Территории смыслов" станут до 6 тыс. человек. Завершится форум 20 августа.