Правительство одобрило законопроект о добыче попутных полезных ископаемых

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Кабмин РФ одобрил законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О недрах" касательно совершенствования добычи попутных полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных, попутных вод, а также из вод, которые используются для собственных производственных и технологических нужд. Соответствующее решение опубликовано в субботу на сайте российского правительства.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в закон Российской Федерации "О недрах" в части совершенствования добычи попутных полезных ископаемых, не относящихся к углеводородному сырью, из подземных вод, попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд, при разведке и добыче углеводородного сырья" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в тексте документа.

Данным законопроектом предусматривается возможность для пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу углеводородного сырья, в границах предоставленных им горных отводов добывать полезные ископаемые, не относящиеся к такому сырью, из подземных и попутных вод, извлечение которых связано с разработкой месторождений углеводородного сырья.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит повысить эффективность реализации пользователями недр обязанности по обеспечению полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр.

Согласно закону "О недрах", пользователь имеет право использовать добытое минеральное сырье только в соответствии с лицензией на пользование недрами и ее целевым назначением. В случае открытия в процессе геологоразведочных работ нового вида попутного полезного ископаемого, не указанного в лицензии, пользователь не будет иметь в отношении него прав на дальнейшее использование и реализацию.