Медведев отправится в Туркмению с визитом для участия в Каспийском экономическом форуме

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в воскресенье отправится с двухдневным визитом в Туркмению, где примет участие в первом Каспийском экономическом форуме и встретится с президентом республики Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

Основная программа форума намечена на понедельник, 12 августа. Мероприятие пройдет в национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши на каспийском побережье. Как отметили в пресс-службе, глава правительства РФ выступит на пленарном заседании форума, а также посетит Международную выставку инновационных технологий прикаспийских государств, на которой будет представлена экспозиция России.

"На полях мероприятия планируется встреча Дмитрия Медведева с президентом, председателем кабинета министров Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым для обсуждения актуальных вопросов российско-туркменистанского сотрудничества и взаимодействия в Каспийском регионе", - сообщили также в пресс-службе российского правительства.

Ранее на этой неделе глава кабмина РФ посетил с двухдневным визитом Киргизию.

В Туркмению Медведев в предыдущий раз приезжал 30-31 мая текущего года, когда в Ашхабаде состоялось заседание Совета глав правительств СНГ. Тогда же туркменский лидер пригласил делегации стран Содружества принять участие в предстоящем Каспийском экономическом форуме, на котором, по его словам, состоится серьезный и предметный разговор о перспективах сотрудничества на Каспии в широком контексте. С предложением же провести такое мероприятие Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Он предложил сделать форум постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводить его поочередно в каждой из прикаспийских стран.

Как указано на сайте Каспийского экономического форума, на него приглашены представители правительств, регионов и компаний прикаспийских государств (РФ, Казахстан, Иран, Туркмения, Азербайджан), а также делегации других стран, близких к Каспийскому региону, и представители международных организаций. В повестке форума - создание условий для крупных проектов, дискуссия о роли экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционная привлекательность различных отраслей экономик прикаспийских государств.

По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, первый Каспийский экономический форум придаст дополнительный импульс сотрудничеству в сферах торговли, инвестиций и туризма, что будет способствовать превращению Каспия в один из крупнейших мировых транспортно-транзитных узлов.