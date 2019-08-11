Huawei презентовала платформу смешанной реальности Cyberverse

ДУНГУАНЬ /Южный Китай, провинция Гуандун/, 10 августа. / ТАСС/. Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире. Об этом на сессии по AR и VR технологиям, которая проходит в рамках трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference - 2019, сообщил эксперт по стратегии Huawei в области аппаратного обеспечения и фотовозможностей Вей Луо.

"Cyberverse - это новый мир, дополненный новыми знаниями об окружающей среде", - отметил он.

Во время мероприятия был продемонстрирован видео-пример использования сервиса - человек мог наводить камеру телефона на здания в кампусе компании Huawei в Дунгуане и видеть всю информацию о маршруте, номерах зданий, свободных помещениях для проведения встреч и даже играть в казуальные игры (аналогично игре PokemonGo).

По словам Вей Луо, такая технология способна в целом изменить подход к развитию многих областей. В частности, она может быть использована в туризме, когда при наведении на ту или иную область путешественник будет видеть информацию о музее, скульптуре или пути следованиям к объектам. Также это может быть полезно при совершении покупок (человек сможет видеть без захода в магазин данные о характеристиках товара, его стоимости и наличии размеров), при посещении больниц, вокзалов, аэропортов.

Сервисы платформы могут быть интегрированы в различные сторонние приложения.

На презентации был сделан акцент на том, что новая технология даст толчок развитию бизнеса, так как платформа открывает новые возможности для рекламодателей.