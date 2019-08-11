Ford Motor создаст в Китае новые производственные и научно-исследовательские центры

ШАНХАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Американская компания Ford Motor планирует создать производственный научно-исследовательский центр и операционный центр на востоке Китая в провинции Цзянсу. Об этом сообщает в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на правительство города Нанкин.

Оба центра будут созданы на базе уже работающего с 2017 года в Нанкине инженерно-исследовательского центра, который входит в число девяти крупнейших производственных и исследовательских объектов компании в мире. Новые центры, по словам главы представительства Ford в Китае Чэнь Аньнина, заложат основу для дальнейшего развития компании на местном рынке.

В ближайшие три года американский производитель намерен предложить китайским потребителям порядка 30 новых автомобилей под марками Ford и Lincoln, свыше 10 из которых получат двигатели на электрической тяге.

За последние несколько лет в городе Нанкин обосновались многие крупные китайские и мировые игроки автомобильной индустрии. В этом мегаполисе создана целостная производственная сеть, включающая также научно-исследовательские центры, каналы сбыта продукции и логистическую инфраструктуру. В 2018 году объем производства автомобилей в Нанкине составил порядка 900 тыс. единиц.