Yomiuri: Toyota установит на автомобили систему, предотвращающую случайное нажатие на газ

ТОКИО, 11 августа. /ТАСС/. Японская автомобильная компания Toyota разработала новую систему, страхующую водителей от случайного нажатия на педаль газа вместо тормоза. Об этом сообщила газета Yomiuri.

Если раньше автомобили оснащались главным образом технологиями автоматического торможения, то новые сенсоры включают в себя усовершенствованные функции. Работают они при обнаружении препятствия впереди машины. То есть помимо непосредственной помощи в торможении водитель получает дополнительную страховку от того, что в экстренной ситуации, когда, к примеру, на дороге неожиданно появляется велосипедист или пешеход, он перепутает педали.

Основной особенностью разработанной системы станет возможность ее установки не только на новые автомобили, но и те, что были ранее приобретены владельцами. В первую очередь компания рассчитывает привлечь пожилых водителей. В связи с этим цена на новое оборудование не должна будет превышать $500.

В 2018 году в результате ДТП на дорогах Японии погибли 3,5 тыс. человек, что стало рекордно низким показателем с момента начала ведения подобной статистики в 1948 году. Несмотря на явное улучшение этих данных, полицию Японии беспокоит другая проблема: более половины виновников ДТП - пожилые люди в возрасте старше 65 лет. Учитывая, что японское общество постепенно стареет, и процент пенсионеров постоянно растет, проблема, скорее всего, будет обостряться.

С марта 2017 года в Японии действует закон, согласно которому водители старше 75 лет должны обязательно проходить регулярное медицинское обследование на предмет наличия у них симптомов деменции. Особо строгие требования предъявляются к тем, кто стал виновником аварии. Даже если медики не обнаружат у них никаких отклонений, они все равно попадают в так называемую группу риска, предполагающую более частые визиты к врачу. За прошлый год от водительских прав добровольно отказались около 400 тыс. японцев старше 65 лет.