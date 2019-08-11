Bloomberg предсказал России четвертое место в мире по золотовалютным резервам

ТАСС, 11 августа. Российские золотовалютные резервы могут впервые за восемь лет превысить резервы Саудовской Аравии, что позволит РФ занять четвертое место в соответствующем мировом рейтинге. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg .

Оно отмечает, что в то время как "Саудовская Аравия тратит свои резервы на расходы в социальной сфере, Россия строго ограничила свой бюджет и сохраняет профицит, несмотря на опасения из-за возможного введения новых санкций".

На этой неделе цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель, хотя еще в понедельник находилась на уровне $62 за баррель, что негативно влияет на способность большинства стран - членов ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии, справляться со всеми государственными тратами. Котировки падают на фоне обострения торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании курсом юаня.

Bloomberg добавляет, что РФ, бюджет которой рассчитан на стоимость нефти около $40 за баррель, имеет все шансы обойти занимающую четвертое место в мире по золотовалютным запасам Саудовскую Аравию, резервы которой, как ожидается, будут снижаться на фоне влияния торговых войн, в том числе между США и Китаем, на цену нефти.