Bloomberg предсказал России четвертое место в мире по золотовалютным резервам

ТАСС, 11 августа. Российские золотовалютные резервы могут впервые за восемь лет превысить резервы Саудовской Аравии, что позволит РФ занять четвертое место в соответствующем мировом рейтинге. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.
Оно отмечает, что в то время как "Саудовская Аравия тратит свои резервы на расходы в социальной сфере, Россия строго ограничила свой бюджет и сохраняет профицит, несмотря на опасения из-за возможного введения новых санкций".
На этой неделе цена нефти марки Brent опустилась ниже $58 за баррель, хотя еще в понедельник находилась на уровне $62 за баррель, что негативно влияет на способность большинства стран - членов ОПЕК, в том числе Саудовской Аравии, справляться со всеми государственными тратами. Котировки падают на фоне обострения торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании курсом юаня.
Bloomberg добавляет, что РФ, бюджет которой рассчитан на стоимость нефти около $40 за баррель, имеет все шансы обойти занимающую четвертое место в мире по золотовалютным запасам Саудовскую Аравию, резервы которой, как ожидается, будут снижаться на фоне влияния торговых войн, в том числе между США и Китаем, на цену нефти.
Согласно опубликованному материалу, Россия продолжит увеличивать свои резервы, несмотря на введенный США новый пакет санкций, который ограничивает доступ РФ к нерублевому долговому финансированию. Санкции, пишет агентство, повлекли за собой продолжение аккумулирования наличных средств Москвой.
Члены ОПЕК+, в состав которой входят 24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия, согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.
Новые санкции США в отношении РФ
2 августа стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении Москвы в связи с "делом Скрипалей", в том числе запрещающего американским финансовым организациям с 26 августа участвовать в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций и предоставлять правительству РФ нерублевые займы.
Также Вашингтон будет выступать против предоставления займов, финансовой или технической помощи Москве международными финансовыми институтами, такими как Всемирный банк или Международный валютный фонд. Второй пакет санкций вступает в силу 19 августа и будет действовать не менее одного года.