Афганистан начал работы по строительству своего участка газопровода ТАПИ

ТУРКМЕНБАШИ /Туркменистан/, 11 августа. /ТАСС/. Работы по строительству газопровода ТАПИ (Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия) начались на территории Афганистана. Об этом сообщил советник министра иностранных дел Туркменистана Сердар Дурдыев.

"Туркменский участок строится полным ходом, начались работы на афганском участке газопровода", - сказал он на брифинге в рамках первого Каспийского экономического форума, который проходит в Туркменистане.

ТАПИ - проект магистрального газопровода протяженностью более 1,8 тыс. км, по которому Ашхабад планирует осуществлять поставки газа в Пакистан, Афганистан и Индию. Трубопровод пройдет по территории этих четырех государств: от газового месторождения Галкыныш на юге Туркмении через афганские города Герат и Кандагар, пакистанские Кветту и Мултан до города Фазилка на западе Индии, рядом с индийско-пакистанской границей.

"Следует также особо отметить, что газопровод поддерживается Российской Федерацией, Соединенными Штатами Америки, рядом крупных международных финансовых институтов, в том числе Азиатским банком развития. Помимо чисто экономической выгоды, газопровод ТАПИ призван внести очень серьезный вклад в развитие социальной сферы Афганистана", - добавил Дурдыев.

Он отметил, что, по разным оценкам, после завершения строительства газопровод ТАПИ только для Афганистана создаст порядка 12 тыс. новых рабочих мест. "Сами понимаете, что это очень серьезное подспорье нашей соседней стране для восстановления своей экономической и социальной сферы", - сказал представитель МИД Туркменистана.

По его словам, планируемая мощность газопровода составит 33 млрд куб. м в год.