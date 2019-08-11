Кабмин РФ: все крупные проекты на Каспии должны проходить экологическую экспертизу

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Все прикаспийские страны (РФ, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения) имеют право участвовать в экологической экспертизе трансграничных проектов, которые могут затронуть природную среду Каспия. На это обратил внимание первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько, отвечая на вопрос об отношении РФ к возможному проекту Транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан.

"Исходим из того, что крупные проекты на Каспийском море должны проходить беспристрастную экологическую экспертизу", - сказал Приходько.

Он подчеркнул, что подписанный ранее пятью прикаспийскими странами протокол по оценке воздействия на окружающую среду "закрепляет право каждого из государств, расположенных на побережье Каспия, участвовать во всесторонней экологической экспертизе морской деятельности, имеющей трансграничный характер, которая потенциально может затронуть" природу Каспийского моря. "Причем это участие предусматривается, начиная с этапа проектирования", - сказал Приходько, добавив, что подписанная в августе 2018 года Конвенция о правовом статусе Каспия, говоря о праве на строительство трубопроводов, "напрямую отсылает к этим обязательствам".

"Тем самым страны "каспийской пятерки" совместно подтвердили, что интересы сохранения уникальной экосистемы Каспия имеют безусловный приоритет над любыми гипотетическими экономическими проектами", - подчеркнул представитель кабмина РФ.

Поставки российского газа в Европу

По словам Приходько, Россия является крупнейшим и надежным поставщиком газа в Европу. "В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 млрд куб. м. С учетом реальной конъюнктуры и ситуации на рынке прогнозируется, что и в 2019 году они будут близки к этому показателю", - сказал первый заместитель главы аппарата правительства, отметив, что и по поставкам сжиженного природного газа в страны Евросоюза Россия также входит в число лидеров, занимая второе место после Катара.

"Что касается конкуренции, то она должна определяться исключительно экономическими факторами и основываться на рыночных механизмах. В этой связи вызывают глубокое сожаление настойчивые попытки определенных сил как внутри Евросоюза, так и за его пределами политизировать данную тему", - заметил Приходько.

О Транскаспийском трубопроводе

Ашхабад и Баку уже долгое время рассматривают возможность прокладки по дну Каспия газопровода от побережья Туркмении в Азербайджан и далее через Турцию в Европу. Подписанная 12 августа 2018 года Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предусматривает, что такие проекты должны быть согласованы лишь между странами, через территориальные воды которых пройдет трубопровод. Однако позднее в МИД РФ пояснили, что прокладка газопровода потребует согласования со всеми странами "каспийской пятерки" (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркмения) в соответствии с протоколом к Тегеранской конвенции 2003 года по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Единственными путями поставок туркменского энергоносителя на Запад пока остаются транзитные трубопроводы через территорию Казахстана и России.