Приходько: "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром" интересуются месторождениями в Туркмении

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские "Роснефть", "Лукойл", "Газпром" проявили интерес к освоению нефтегазовых месторождений в Туркменистане, сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Он отметил, что энергетика и, в частности, газовая отрасль, созданные еще во времена СССР, является одной из важных сфер российско-туркменского сотрудничества, потенциал которого необходимо развивать. В частности, в протоколе заседания российско-туркменской межправкомиссии от 7 мая 2019 года зафиксирована обоюдная заинтересованность в тесном сотрудничестве в газовой сфере, подчеркнуто намерение приложить совместные усилия по его развитию.

Приходько напомнил, что в нефтяной сфере "Транснефть" оказывает услуги туркменистанским компаниям по транспортировке нефти. В 2011 году был подписан договор о транзите туркменской нефти по маршруту "Махачкала - Новороссийск", с 2011 по 2018 годы транспортировано 1,91 млн тонн. В 2019 году запланировано к транспортировке 2,26 млн тонн нефти из Туркменистана.

Кроме того, "Татнефть" активно работает на туркменистанском рынке, оказывая широкий спектр сервисных услуг по повышению нефтеотдачи пластов существующего фонда скважин и дальнейшему использованию потенциала по добыче нефти. Филиал компании в Туркменистане получил лицензию на проведение работ по капитальному ремонту скважин, построил и запустил в эксплуатацию производственно-бытовую базу, внедрил средства контроля, автоматизации процессов добычи и передачи информации с объектов. Результатом этой работы стало увеличение объемов добычи нефти.

В июне 2019 года "Татнефть" подписала меморандум о взаимопонимании с госконцерном "Туркменнефть" по развитию сотрудничества в сфере бурения нефтяных и газовых скважин на туркменистанских месторождениях и внедрению на них современных технологий.