Bloomberg: Goldman Sachs предупредил об угрозе рецессии в США из-за торговой войны с КНР

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Американский банк Goldman Sachs ("Голдман Сакс") считает, что торговая война США и Китая окажет негативное воздействие на рост американской экономики и может вызвать в ней рецессию. Об этом сообщило в воскресенье агентство Блумберг со ссылкой на попавшую в ее распоряжение аналитическую записку экспертов Goldman Sachs.

Они считают, что США и Китай из-за угроз введения новых пошлин со стороны Вашингтона и ответных мер Пекина не успеют заключить торговое соглашение до американских выборов 2020 года. Банк в связи с этим понизил прогноз экономического роста в США в четвертом квартале текущего года на 0,2 процентных пункта, до 1,8%. В записке высказывается мнение, что подобная ситуация порождает неуверенность инвесторов и может заставить частные компании Соединенных Штатов сокращать расходы и объем инвестиций.

"Страхи того, что торговая война послужит спусковым крючком для рецессии, нарастают", - отмечает Goldman Sachs. Он изменяет в сторону "повышения оценки степени воздействия торговой войны на экономический рост".

Международный валютный фонд (МВФ) в распространенном в пятницу докладе призвал Китай и США скорее заключить торговое соглашение, чтобы не подорвать мировую систему торговли. В отчете МВФ приветствуется стремление Китая конструктивно работать с партнерами для решения существующих в мировой торговой системе проблем.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тысяч товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28-29 июня. 12-й раунд переговоров прошел в Шанхае на позапрошлой неделе. Белый дом назвал встречи конструктивными и подтвердил, что следующие переговоры, как ожидается, пройдут в Вашингтоне в начале сентября.