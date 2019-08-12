ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до нового минимума с апреля 2008 года

Ослабление курса юаня к американской валюте длится уже восьмой рабочий день подряд. 8 августа юань впервые за 11 лет пробил психологически важную отметку в 7,0 за доллар.

ПЕКИН, 12 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) понизил в пятницу курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 75 базисных пунктов, до 7,0211 юаня за доллар. Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 2 апреля 2008 года.

"Обменный курс юаня является одним из определяющих факторов китайской экономики. Макроэкономика функционирует довольно стабильно, общая финансовая ситуация и риски вполне регулируемы, международные платежи и трансграничное движение капитала сбалансированы - все это является базовыми аспектами для определения валютного курса", - приводит электронный портал "Дунфан цайфу чжэнцюань" слова ведущего аналитика банка China Minsheng Bank Вэнь Биня.

По его мнению, нынешние тенденции объясняются общей конъюнктурой, а не вмешательством регулятора. "Изменение валютного курса отражает ситуацию в экономике в целом. Положение юаня по отношению валютной корзине также остается стабильным", - объяснил специалист.

5 августа Министерство финансов США причислило Китай к валютным манипуляторам и призвало Пекин к транспарентности в данном вопросе. ЦБ КНР во вторник в своем заявлении сообщил, что решение Соединенных Штатов причислить Китай к валютным манипуляторам необоснованно и негативно скажется на восстановлении глобальной экономики и мировой финансовой системе.

По итогам 2015 года юань подешевел по отношению к доллару на 6%, в 2016 году - еще на 6,7%, обновив несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к американской валюте на 6,2%, в 2018 году - опустился на 5,1%.