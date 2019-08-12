СМИ: инвесторы готовятся к политической нестабильности в Малайзии

СИНГАПУР, 12 августа. /ТАСС/. Инвесторы предупредили о новом витке политической нестабильности в Малайзии, что связано с неопределенными планами нынешнего премьер-министра страны Махатхира Мохамада покинуть свой пост раньше срока - не позднее 2021 года. Об этом пишет в понедельник газета "Стрейтс таймс".

"Большинство инвесторов уже готово к тому, что следующим премьером может не стать Анвар Ибрагим", который является фактическим лидером оппозиционных сил, пришедших к власти в стране по итогам парламентских выборов в мае прошлого года, отметил представитель группы компаний Aberdeen Standard Investments ("Абердин стэндэрт инвестмэнт") Хазиф Мурад. "Многие инвесторы решили занять выжидающие позиции, поскольку растет вероятность высоких политических рисков", - сказал эксперт. По его словам, "уже сейчас приходится иметь дело с неблагоприятными факторами в виде торговой войны Китая и США".

"Инвесторы сейчас предпочитают иметь дело с теми активами, которые практически полностью независимы от политических режимов, где политические риски сведены к минимуму", - рассказал руководитель базирующей в Сингапуре компании Invesco ("Инвеско") Джалиль Рашид.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Малайзии в 2016 году составил 59 млрд ринггит ($14 млрд), в прошлом года вырос до 80 млрд ($19,1 млрд).

Премьерская рокировка

В 2017 году четыре оппозиционные партии сформировали "Альянс надежды", лидером которого стал Махатхир. Одновременно было достигнуто "джентльменское" соглашение, что в случае победы на парламентских выборах в мае 2018 года он становится премьером лишь на два года, а затем передает пост Анвару как лидеру крупнейшей в этом блоке партии.

Подобный сценарий объяснялся нахождением 71-летнего Анвара в тюрьме, где он отбывал пятилетнее заключение по обвинению в мужеложстве, что, по законам мусульманской Малайзии, считается тяжким преступлением. Верховный правитель (король) Малайзии после победы "Альянса надежды" помиловал Анвара с возможностью занимать государственные посты.

Однако два месяца назад в стране разгорелся новый скандал, связанный с утечкой в интернет интимного видео, на котором был запечатлен человек похожий на министра экономики Мохамеда Азмина Али, который входит в команду Анвара. Глава ведомства назвал случившееся провокацией, полиция начала проверку случившегося. Вместе с тем на этом же видео был запечатлен старший помощник в секретариате вице-премьера Мухаммад Хазик, который признался в содеянном и уже добровольно ушел в отставку.

Эксперты отмечают, что данный скандал уже нанес серьезный удар по репутации Анвара Ибрагима, учитывая его прошлые судимости по статьям, к которым в преимущественно мусульманской Малайзии сохраняется негативное отношение.