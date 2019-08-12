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Bloomberg: народный банк Китая близок к выпуску собственной криптовалюты

НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) близок к тому, чтобы выпустить собственный вид криптовалюты. С таким утверждением выступило в воскресенье агентство деловых новостей Блумберг со ссылкой на одного из заместителей начальника отдела платежей китайского центробанка.

Источник агентства принимал участие в профильном форуме, состоявшемся в минувшие выходные в городе Ичунь в провинции Цзянси на востоке Китая. По словам источника, Народный банк активно работал над данным вопросом с прошлого года, и собственная криптовалюта "близка к выпуску".

В сентябре 2017 года Народный банк Китая (центробанк) запретил проводить ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов), а также осуществлять торговые операции с биткоинами и другими криптовалютами. С этого момента в стране было закрыто 88 криптовалютных бирж, а также остановлено 85 ICO.

С конца 2017 года Китай был признан одним из ключевых рынков для криптовалюты в мире. Согласно данным ряда китайских и иностранных изданий, на конец 2017 года в КНР располагалось около 80% майнинговых мощностей мира. Вычислительные центры на территории страны часто располагаются в отдаленных провинциях с низкой стоимостью электроэнергии, среди которых Юньнань, Сычуань, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район.

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