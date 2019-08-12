Медведев показал Aurus президенту Туркмении

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 12 августа. /ТАСС/. Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus. Демонстрация специального экземпляра одной из таких моделей состоялась в понедельник на первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в городе Туркменбаши.

Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов встретил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перед началом мероприятия. Вместе они осмотрели автомобиль Aurus Senat цвета lustre white (искрящийся белый), который был произведен в июле специально для демонстрации на КЭФ в Туркмении. Туркменский лидер и премьер-министр РФ обсудили достоинства машины, после чего Бердымухамедов сказал, что Ашхабад намерен приобрести всю линейку представительских Aurus. "Заявка принята", - ответил Медведев.

Салон Aurus, сделанного в единственном экземпляре для демонстрации на КЭФ, выполнен из российских материалов в светлых тонах. Автомобиль оснащен девятиступенчатой коробкой передач и гибридной силовой установкой с двигателем V8 и электромотором. Суммарная мощность установки - 660 л/с, что позволяет трехтонному автомобилю ускоряться до 100 км/ч за 6 секунд. Машина оборудована комплексной системой помощи водителю за рулем, которая включает адаптивный круиз контроль, электронный контроль устойчивости, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, системы распознавания дорожных знаков и отслеживания слепых зон, и так далее. В автомобиле есть девять подушек безопасности.

Всего под брендом Aurus будет выпускаться четыре модели: седан, лимузин (обе модели уже собираются на московской площадке НАМИ), внедорожник и минивэн. Aurus (от лат. aurum - "золото" и Russia - "Россия") - первый российский бренд автомобилей премиум-класса, созданный "с нуля" специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) с использованием иностранных разработок и комплектующих в рамках работ по проекту "Единая модульная платформа" (ЕМП, также известен как "Кортеж"). Изначально ключевой задачей было создание лимузина для первого лица государства.

Первым пассажиром лимузина Aurus стал президент РФ Владимир Путин, который прибыл на этом новом автомобиле на церемонию вступления в должность президента РФ 7 мая 2018 года.