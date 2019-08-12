Индийский инвестор вложит $4,7 млн во вторую фабрику по огранке алмазов в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Индийский инвестор планирует вложить во второе предприятие по огранке алмазов в Приморье $4,7 млн, сообщается в понедельник на сайте региональной администрации.

"Еще один проект по огранке алмазов готовит к запуску во Владивостоке компания "М. Суреш Владивосток". Запуск производства планируется в ближайшие полтора года с поэтапным наращиванием объемов. Плановый объем инвестиций - $4,7 млн. На предприятии будут созданы 200 рабочих мест. Инвестор планирует использовать отлаженные каналы распределения и сбыта, а в дальнейшем разработать нишевую российскую ювелирную продукцию", - сказано в сообщении.

Первая фабрика по огранке алмазов открылась во Владивостоке в сентябре 2017 года. Торжественный старт работе предприятия дал президент РФ Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,8 млрд рублей с учетом необходимых средств для приобретения алмазного сырья. Инвестором уже вложено в производство 460 млн рублей, закуплено высокотехнологичное оборудование в Израиле, Индии, Швейцарии.

В Приморском крае запускать проекты в сфере алмазообработки помогает режим Свободного порта Владивосток. С помощью этого преференциального режима свой проект в дальневосточной столице уже реализует индийская компания KGK - крупнейший в мире производитель ограненных драгоценных камней и ювелирных изделий.

Индийская бизнес-миссия начала в понедельник свою работу во Владивостоке. Делегации пяти индийских штатов во главе с министром торговли и промышленности Республики Индия Пиюшем Гоялом познакомиться с возможностями горнодобывающего сектора, алмазогранильной отрасли, нефтехимии, глубокой лесопереработки, туризма на Дальнем Востоке.