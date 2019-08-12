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Медведев предложил провести следующий Каспийский форум в Астрахани

Глава правительства России также поблагодарил туркменскую сторону за гостеприимство

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 12 августа. /ТАСС/. Россия готова принять в Астрахани следующий Каспийский экономический форум. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в Туркмении.

Он поблагодарил туркменскую сторону за гостеприимство. "[Хочу] пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий, второй, Каспийский экономический форум", - сказал Медведев.

С идеей организации КЭФ президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выступил в августе 2018 года на пятом саммите лидеров прикаспийских государств в казахстанском Актау, где была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Он предложил сделать форум постоянно действующей платформой для многостороннего экономического диалога и проводить его поочередно в каждой из прикаспийских стран.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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