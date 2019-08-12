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"Ъ": Сбербанку отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Издание также сообщает, что ФАС и Минприроды раскритиковали просьбу Германа Грефа об изменении условий лицензий на месторождения в Оренбургской области
Антипинский НПЗ Сергей Медведев/ТАСС
Описание
Антипинский НПЗ
© Сергей Медведев/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минэнерго и Минфин отклонили просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о дополнительных льготах для Антипинского НПЗ, принадлежащего совместному предприятию банка и отраслевых инвесторов. Кроме того, ФАС и Минприроды раскритиковали просьбу Грефа об изменении условий лицензий на месторождения в Оренбургской области, которые находятся на балансе у НПЗ, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

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"Профильные министерства дали отрицательные отзывы на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа о предоставлении дополнительных налоговых льгот для Антипинского НПЗ и на изменение условий лицензии на месторождения в Оренбургской области", - говорится в публикации.

По информации издания, Греф в июле написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором просил увеличить для НПЗ выплачиваемый из бюджета обратный акциз на нефть, нарастив до 1,5 с 1,1 логистический коэффициент. Но Минфин выступил против предоставления льготы, поскольку она "приведет к выпадающим доходам бюджета в 24 млрд рублей в год к 2024 году, когда полностью завершится налоговый маневр". Минэнерго также не поддержало инициативу, поскольку она "не содержит финансово-экономического обоснования". В министерстве указали, что ранее завод получил льготу в виде обнулении акциза на авиакеросин, которая за два года должна принести НПЗ дополнительные 10 млрд рублей.

Глава Сбербанка также попросил разрешить поставлять нефть с принадлежащих НПЗ месторождений в Оренбургской области по своп-схемам, тогда как сейчас лицензиями предусмотрена возможность только прямой поставки на завод. Однако в Минприроды сочли, что такое изменение лицензии может рассматриваться как "нарушение норм гражданского права и антимонопольного законодательства, так как условия конкурса ограничивали круг проявлявших интерес участников". В ФАС поддержали позицию министерства, рассказали собеседники "Коммерсанта".

В Сбербанке заявили изданию, что не знакомы с позициями министерств. Во всех ведомствах отказались от подробных комментариев, в Минприроды и Минфине газете сообщили, что направили свои позиции в Минэнерго.

Антипинский НПЗ - крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод, ранее являлся основным активом группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. В мае завод остановил работу из-за проблем с финансированием, тогда же НПЗ перешел под контроль основного кредитора - Сбербанка. После получения банком контроля над НПЗ он был продан компании "Сокар Энергоресурс".

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