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"Ъ": Минкомсвязь определилась приоритетным с диапазоном частот для развития 5G

При этом в ведомстве не исключают, что приоритет частотам 4,4-4,99 ГГц может привести к отставанию России в развитии 5G

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предложила сделать приоритетным для развития сетей 5G диапазон частот 4,4-4,99 ГГц вместо считающихся наиболее перспективными для этих целей частот 3,4-3,8 ГГц. Об этом в понедельник сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на обновленный проект концепции развития 5G до 2020 года.

Так, в Минкомсвязи считают, что построение сетей нового поколения на частотах 4,4-4,99 ГГц возможно будет обеспечить за счет создания российского оборудования. Это в министерстве объясняют тем, что в перспективе трех - пяти лет появление иностранных аналогов маловероятно, поскольку такой диапазон частот для развития 5G используют только в Китае и Японии.

Вместе с тем, допускают в Минкомсвязи, из-за того, что сегодня вся индустрия ориентирована на частоты 3,4-3,8 ГГц, приоритет новому диапазону может привести к отставанию России в деле развития 5G. Однако в министерстве отмечают, что работа в этом направлении с российскими производителями оборудования уже ведется.

Со своей стороны, уточняет "Коммерсантъ", отечественные операторы связи выступили с критикой обновленного проекта Минкомсвязи. По их мнению, единственным перспективным для развития 5G является диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, а создание сети 5G на частотах 4,4-4,9 ГГц приведет к удорожанию и замедлению строительства необходимой инфраструктуры.

Ранее возможности российской промышленности работать с диапазоном частот 4,4-4,9 ГГц для развития 5G в России обсуждались на совещании с участием вице-премьеров РФ Максима Акимова и Юрия Борисова. Как отмечал Акимов, тогда Минпромторгу РФ было поручено оценить возможности российской промышленности с точки зрения пользовательских устройств, ядер сети и коммуникационного оборудования для построения сетей связи пятого поколения.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика".

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