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Российские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada

При этом финансирования для проекта не предполагается
Эскиз беспилотного катафалка на базе Lada Kalina Пресс-служба НТИ "Автонет"
Описание
Эскиз беспилотного катафалка на базе Lada Kalina
© Пресс-служба НТИ "Автонет"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сибирские студенты создали беспилотный катафалк на базе Lada Kalina, способный развивать скорость до 5 км/ч, сообщили ТАСС в НТИ "Автонет".

"Проект поступил в НТИ "Автонет" от группы сибирских студентов-разработчиков. Он отправлен на существенную доработку. Финансирования для него не предполагается. Сейчас их платформа развивает скорость до 5 км/ч. Они нашли ему применение в качестве похоронного транспортного средства, предназначенного для перевозки умерших на территории кладбищ", - сказали ТАСС в "Автонете".

При этом в организации отметили, что студентам будет предоставлена консультация высококлассных специалистов-разработчиков высокоавтоматизированного транспорта.

"Надеемся, что студенческому проекту из Сибири удастся увеличить крейсерскую скорость своей разработки, тем самым найти ей и другое применение", - сказал представитель "Автонета" Ярослав Федосеев. - Беспилотные технологии уже нашли свое применение в перевозке пассажиров, уборке улиц, уборке дорожного покрытия и складировании грузов. Убежден, что в будущем и сфера ритуальных услуг претерпит цифровые изменения".

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - государственная программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году. Программа состоит из одиннадцати направлений, включая рынок "Автонет", для развития которого создана одноименная рабочая группа.

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