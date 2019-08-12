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Акимов возглавил совет директоров ГТЛК

Управление организацией осуществляет Минтранс

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании избрал своим председателем вице-премьера Максима Акимова. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте раскрытия информации.

В совет директоров ГТЛК входят восемь человек. Это вице-премьер Максим Акимов, первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов, генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский, заместитель министра промышленности и торговли Олег Бочаров, председатель совета директоров Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи Юрий Медведев, генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин, советник президента ОАК по гражданской авиации Валерий Окулов и начальник управления Аналитического центра при правительства РФ Любовь Нисенбойм.

ГТЛК - крупнейшая лизинговая компания в РФ, специализирующаяся на лизинге транспортных объектов (самолеты, водный и железнодорожный транспорт, автомобили и спецтехника).

Компания на 100% находится в собственности Российской Федерации. Управление организацией осуществляет Минтранс.

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