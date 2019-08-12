Губернатор Приморья предложил наладить прямое авиасообщение региона с Индией

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил делегации Индии, которая прибыла во Владивосток на день индийского инвестора, проработать вопрос об открытии прямых авиарейсов между Приморьем и штатами этой страны.

"С 1 августа 2017 года граждане Индии могут воспользоваться упрощенным визовым порядком и приезжать в свободный порт Владивосток по электронной визе. В целях увеличения туристских обменов предлагаю рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между Приморьем и заинтересованными штатами Индии", - сказал Кожемяко на пленарной сессии дня индийского инвестора во Владивостоке.

Прямое авиасообщение связывает Владивосток с Японией, Китаем, Республикой Корея, КНДР и другими странами. Всего маршрутная сеть Международного аэропорта Владивосток насчитывает около 50 направлений.

Туризм является одним из самых перспективных направлений региональной экономики. В прошлом году общий турпоток в Приморье превысил 4,5 млн человек. Около 4 млн туристов регион принял из других субъектов России - прирост составил 11,2%. Иностранных гостей - более 650 тыс. (прирост 25,8 %).

Всего в дне индийского инвестора участвует более 200 российских и индийских компаний. Они представляют такие направления бизнеса как горнорудная и алмазогранильная отрасли, нефтехимия, туризм, лесопереработка, энергетика, медицина и сельское хозяйство. Помимо региональных фирм, в мероприятии, которое продлится два дня, участвуют крупные российские компании и индийские корпорации.