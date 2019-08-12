Индия намерена увеличить товарооборот с Россией в три раза к 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 12 августа. /ТАСС/. Объем товарооборота между Россией и Индией необходимо довести с $11 млрд до $30 млрд к 2025 году, заявил на пленарном заседании "Российско-индийское сотрудничество на Дальнем Востоке" в рамках дня индийского инвестора во Владивостоке министр торговли и промышленности Республики Индия Пиюш Гоял.

"У нас есть цель - достичь $30 млрд двустороннего товарооборота. Также у нас есть цели в инвестиционном сотрудничестве. Днем у нас прошла хорошая беседа, мы озвучили ряд идей, которые помогут облегчить процесс двусторонней торговли, облегчить возможность приезда индийских предпринимателей посещать Дальний Восток", - сказал министр.

По данным правительства РФ, рост российско-индийской торговли по итогам 2018 года составил 15%, ее объем достиг почти $11 млрд. Как отметил Гоял, к сожалению, индийские компании в прошлом не рассматривали Дальний Восток как серьезный объект для инвестиций. Гоял считает, что нынешний визит индийской делегации поможет бизнесу увидеть эти возможности.

"Мы уже наметили направления двустороннего сотрудничества. Я уверен, что компании, которые являются частью нашей делегации, уже поговорили с российскими коллегами, и что они переведут это в практическую плоскость", - сказал Гоял.

День индийского инвестора проходит в понедельник во Владивостоке в кампусе Дальневосточного федерального университета. Представители четырех индийских штатов обсуждают планы сотрудничества и инвестиционные проекты совместно с представителями российского бизнеса и власти. Уже состоялись профильные сессии, касающиеся сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, медицины и других отраслей.