{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультфильму "Бременские музыканты"

Данные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России
Фото {{sliderIndex+1}} из 2
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 2

Описание
© Центральный банк Российской Федерации
© Центральный банк Российской Федерации

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Банк России выпускает в обращение памятные монеты "Бременские музыканты" серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Отмечается, что монеты выполнены в трех вариантах. В частности, в серии представлена серебряная монета номиналом 3 рубля. Тираж этой монеты составит 3 тыс. штук. Также будут выпущены две монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. Они изготовлены в обычном и специальном (с цветным изображением) вариантах, а их тираж составит 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.

В ЦБ также напомнили, что данные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

Теги
Россия
Российско-индийские отношения
Индия представила во Владивостоке крупнейшую в своей истории делегацию инвесторов
По словам министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла, это отражает значимость, которую в Нью-Дели придают сотрудничеству двух стран
Читать полностью