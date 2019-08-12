ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультфильму "Бременские музыканты"

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Банк России выпускает в обращение памятные монеты "Бременские музыканты" серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Отмечается, что монеты выполнены в трех вариантах. В частности, в серии представлена серебряная монета номиналом 3 рубля. Тираж этой монеты составит 3 тыс. штук. Также будут выпущены две монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей. Они изготовлены в обычном и специальном (с цветным изображением) вариантах, а их тираж составит 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.

В ЦБ также напомнили, что данные монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.