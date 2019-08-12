"АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного отпуска

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" возобновил работу после трехнедельного корпоративного отпуска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Да, вышли (из отпуска - прим. ТАСС) Тольятти и Lada Ижевск", - отметили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Как отмечали в компании, в период отпуска с 22 июля по 11 августа на предприятиях группы "АвтоВАЗ" была продолжена плановая модернизация оборудования и проведены необходимые ремонтные работы, в том числе в рамках программы по улучшению условий труда сотрудников.

"АвтоВАЗ" в январе - июле 2019 года увеличил продажи Lada на российском рынке на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года. Продажи Lada в июле текущего года составили почти 29,5 тыс. авто, что на 0,3% выше, чем в том же месяце 2018 года, ранее отчитались в компании.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.