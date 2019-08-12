Бензин в России с 5 по 9 августа подорожал на 2 копейки

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 5 по 9 августа 2019 года выросли на 2 копейки и составили 42,51 рубля и 45,73 рубля за литр соответственно. При этом цена дизельного топлива сохранилась на уровне 46,6 рубля за литр, свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 более всего подорожал в Северо-Западном федеральном округе - на 4 копейки, до 42,74 рублей за л. Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 44 тыс. 023 рубля за т, что на 1 тыс. 084 рубля меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 снизились на 907 рублей, до 44 тыс. 319 рублей за тонну.

Бензин Аи-95 наиболее подорожал в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах - на 8 копеек, до 47,97 рубля и 46 рублей за л соответственно. Средние биржевые цены на Аи-95 составили 45 тыс. 222 рубля за т, что на 1 тыс. 432 рубля дешевле, чем неделей ранее. Средние оптовые цены уменьшились на 1 тыс. 447 рублей, до 45 тыс. 779 рублей за т.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период увеличилась на 860 рублей и достигла 58 тыс. 582 рублей.