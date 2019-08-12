Власти Астраханской области предложили открыть регулярные рейсы в Ашхабад и Тегеран

ТУРКМЕНБАШИ /Туркмения/, 12 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин предложил открыть регулярные авиарейсы из аэропорта Астрахани в Ашхабад (Туркмения), Тегеран (Иран) и Атырау (Казахстан), в том числе для развития бизнеса на Каспии.

"Весьма существенным вопросом является налаживание авиасообщения на Каспии. Мы наладили работу по прямым авиаперелетам в казахстанский город Актау и столицу Азербайджана Баку, что привело к росту деловых контактов. Предлагаю открыть регулярные рейсы по направлению Астрахань - Ашхабад и между Астраханью и Тегераном, Астраханью и Атырау", - сказал Бабушкин на Каспийском экономическом форуме в Туркмении.

Он отметил, что в этом вопросе рассчитывает на поддержку со стороны Туркмении, Казахстана и Ирана.

Международный аэропорт Астрахани (принадлежит "Новапорту") - один из основных на Юге России, может обслуживать 360 пассажиров в час. Его пассажиропоток в 2018 году вырос на 2,9%, было обслужено почти 600 тыс. пассажиров.

Первый Каспийский экономический форум проходит в туристической зоне "Аваза" в туркменском городе Туркменбаши на каспийском побережье. Участники обсуждают роль экономики Каспийского региона в глобальном контексте, инвестиционную привлекательность различных отраслей экономик прикаспийских государств, а также создание условий для реализации крупных проектов.