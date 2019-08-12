Нанесенный паводком ущерб аграриям Приамурья достиг 2 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 августа. /ТАСС/. Предварительный ущерб сельскому хозяйству Амурской области от паводка 2019 года оценивается примерно в 2 млрд рублей, сообщается в понедельник на сайте областного правительства.

"По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный сельскохозяйственным товаропроизводителям Амурской области, составит около 2 млрд рублей", - сказано в сообщении.

По данным властей региона, всего пострадало 280 хозяйств в 15 районах области на 254 833 га посевной площади (22% от общей площади посевов), из них сои - 206 239 га (24% от площади посева сои), зерновых культур - 48 244 га (21%) и прочих культур - 343 га. От переувлажнения пострадало 218433 га посевной площади (86% от пострадавшей площади); от затопления рек - 18186 га (7%); от града - 18 214 га (7%).

Уточняется, что в районах области созданы комиссии по оценке ущерба.

В Амурской области из-за паводков с 25 июля действует режим ЧС регионального характера. В регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. Повреждено 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью 500 км. Пострадал урожай на площади более 220 тыс. га.