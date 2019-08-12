Средний чек россиян в июле упал на 1,8% из-за сезонных товаров

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Средний чек россиян при походе в магазин упал в июле на 1,8%, до 546 рублей из-за снижения цен на сезонные фрукты и овощи. Об этом говорится в исследовании "Ромир".

Так, относительно июня средний чек потерял 1,8% и опустился до уровня в 546 рублей. За год его рост составил 3,6%, что, тем не менее, не дотягивает до уровня годовой инфляции в 4,6%. Наибольшее снижение средний чек показал в магазинах крупных форматов, говорится в сообщении.

"Снижение среднего чека в июле, как и сокращение общих расходов связано, в первую очередь, с сезонностью, - цитируются в сообщении слова президента исследовательского холдинга "Ромир" Андрея Милехина. - За счет удешевления овощей и фруктов и размер среднего чека пошел на спад. Также внесли свой вклад и урожаи с собственных приусадебных хозяйств".

Средний чек в июле снизился во всех регионах страны за исключением Дальнего Востока, где он прибавил 3,5%. В остальных же округах средний чек снизился: на 1% в центре и на юге страны, на 2,3% в Приволжском округе и чуть более чем на 3% на северо-западе, на Урале и в Сибири.

"Ромир" отмечает снижение среднего чека в магазинах крупных форматов. Так, за месяц средний чек в гипермаркетах сократился на 5,9%, а в супермаркетах - на 2,3%. В дискаунтерах же положительная динамика размера чека составила 1,4%, а в магазинах традиционной торговли - 5,7%. В разрезе года чек снизился только в гипермаркетах, и то несущественно, поясняют эксперты, - всего на 0,8%.